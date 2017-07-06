Защита чести, достоинства и деловой репутации становится востребованной в России

В последнее время в России стала востребована статья 152 Гражданского кодекса РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации», сообщает KM.ru.

Так, например, бизнесмены Алишер Усманов и Сергей Михайлов недавно воспользовались ей в деле против ФБК, рэпер Децл выдвинул сразу четыре иска о защите чести к своему коллеге по музыкальному цеху рэперу Басте, а бывший председатель Совета директоров «ТольяттиАзота» Сергей Махлай – к телепрограмме «Человек и закон».

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что механизм защиты от клеветы в публичном пространстве на сегодняшний день работает неэффективно. По его словам, он и сам как общественный деятель попадал в фокус внимания отдельных СМИ, убедившись лично, что как минимум в ряде регионов право на ответ, данное гражданину Законом о СМИ, работает некорректно.

«Это совершенно нетерпимая ситуация, равно как и те последствия, которые могут наступить для редакции, в случае если мне все-таки через год или два удастся, потратив кучу времени, доказать, что они были не правы и получить компенсацию в размере не более 5 000 рублей. Время, потраченное на суды, дороже», - говорит Александр Малькевич.

По статистике Верховного суда, ежегодно в России рассматривается порядка пяти тысяч дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. При этом известность или высокое служебное положение участников конфликта вовсе не означают автоматической победы в суде. Так, например, когда в 2009 году находившиеся на пике популярности братья-футболисты Алексей и Василий Березуцкие подали в суд на программу «Человек и закон», уличившую их в неблаговидном поведении, суд принял сторону ответчика.

К сожалению в настоящее время некоторые отечественные СМИ и телепередачи порой крайне вольно трактуют понятие журналистской этики и зачастую не останавливаются перед откровенными искажениями фактов ради повышения собственного рейтинга или просто красного словца. Единственным доступным гражданам способом защитить свои права в таких случаях остается суд.