ТоАЗ продолжает модернизацию производства

ОАО «Тольяттиазот» обновил второй агрегат карбамида, на данном этапе проекта ключевыми стали мероприятия по устранению последствий эксплуатации гранбашни, сообщает Информационное агентство Regnum.

Как сообщили в пресс-службе предприятия одной из важных частей реконструкции гранбашни стали электромонтажные работы, выполнение которых обеспечит не только безопасную эксплуатацию, но и позволит значительно снизить расход электроэнергии. Кроме того, были завершены отделочные работы и обновлено покрытие более 6,5 тыс. кв. метров наружных стен.

В рамках реконструкции агрегата был также произведен ремонт динамического оборудования. Специалисты ТоАЗа выполнили монтаж четырнадцати новых насосов на узле очистки сточных вод и в насосной низкого давления.

Также была проведена большая работа на четырех транспортерах: на оборудовании были установлены новые редукторы и электродвигатели, заменены четыре натяжных барабана. Кроме того, на транспортерах модернизирована система датчиков скорости.

На следующем этапе модернизации второго агрегата карбамида планируется дальнейшее обновление динамического оборудования, расширение системы управления агрегатом, а также проведение организационно-технических мероприятий.

«ТоАЗ рассматривает увеличение производства карбамида, как стратегическую задачу по снижению зависимости от экспорта продукции посредством аммиакопровода, который в настоящее время не гарантирует стабильность поставок, — рассказал заместитель генерального директора — директор по операционной деятельности ЗАО корпорация «Тольяттиазот» Виктор Казачков. — Завершение всего комплекса работ на 2м агрегате позволит увеличить его производительность, а также обеспечить надежную работу оборудования, стабильно высокое качество выпускаемой продукции и снижение расходных норм сырья».

Капитальный ремонт второго агрегата по выработке карбамида проводится в рамках масштабной программы модернизации производственных мощностей ТоАЗа. Так в 2015 — 2016 гг. был завершен ремонт агрегатов производства аммиака №№ 2, 3, 4 и 6. В настоящее время продолжается плановый капитальный ремонт агрегата №5.

В 2017 году «Тольяттиазот» планирует приступить к реализации проекта строительства третьего агрегата карбамида, производительность которого составит 2200 тонн в сутки. Общий объем инвестиций предприятия в модернизацию и расширение производства до 2021 года превысит 80 млрд рублей.

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