ТОАЗ нарастил производство аммиака и продолжает модернизировать производство

За прошедший год «Тольяттиазот» выпустил свыше 2,8 млн тонн аммиака, увеличив объемы производства в сравнении с 2015 годом, сообщает ИА Regnum. При этом на 5% уменьшился коэффициент расхода природного газа.
«Снижения удалось добиться благодаря программе модернизации комбината, в ходе которой за два последних года на заводе провели комплексный ремонт 2,3,4 и 6 агрегатов производства аммиака. Также на предприятии идет плановый капитальный ремонт агрегата № 5. В результате его эффективность вырастет, что позволит и дальше снижать коэффициент расхода газа», — сообщают в пресс-службе предприятия.
Из-за плановой остановки в последнем квартале прошлого гола одного из агрегатов ТоАЗ выпустил несколько меньше карбида, чем в 2015 году — 552,2 тыс. тонн.
Гендиректор ЗАО «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов сообщил, что ситуация на рынке минеральных удобрений сложная, но тем не менее в прошлом году предприятие продолжало демонстрировать высокие производственные результаты.
«В наступившем году мы продолжим техническое перевооружение, работу над повышением эффективности, а также войдем в крупный инвестпроект: строительство 3-го агрегата карбамида. Вся эта работа позволит ТоАЗу и дальше сохранять лидерские позиции и оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке», — заявил он.
Что касается инвестиций, то предприятие намерено вложить в развитие своих мощностей 80 млрд рублей до 2021 года. Об этом стало известно на выездном заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской области, которое провели на «Тольяттиазоте».
Сейчас на заводе продолжают модернизировать агрегатыаммиака. Помимо строительства 3 агрегата карбамида, инвестпрограмма включает в себя строительство новейшего перегрузочного комплекса мощностью 5 млн тонн в год в порту Тамань на Кубани. Таким образом, грузооборот по аммиаку достигнет 3 млн тонн в год, а по карбамиду — 2 млн.
«Предприятие активно привлекает дополнительные источники финансирования для ключевых проектов», — сообщил директор по экономике и финансам ЗАО «Тольяттиазот» Николай Неплюев. Перевалочный комплекс будет построен без привлечения бюджетных средств.
Среди приоритетных задач остается повышение пропускной способности железнодорожного узла «Жигулевское море». В связи с ростом объемов грузоперевозок специалисты ТоАЗа предлагают разработать комплексную программу развития узла.
Стратегические инвестиционные проекты предприятия также поспособствуют созданию новых рабочих мест, позволят модернизировать производство и повысить объем налоговых отчислений в бюджет Самарской области и РФ.

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