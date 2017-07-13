Обвиняемому в попытке рейдерского захвата ТоАЗа Евгению Седыкину запросили условный срок

В Красноглинском районном суде Самары подходит к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении миноритарного акционера "ТольяттиАзота" Евгения Седыкина, сообщает Информационный портал ВолгаНьюс.рф.

Седыкина обвиняют в покушении на мошенничество, а именно подделке документов и фальсификации данных единого государственного реестра юридических лиц.

По версии следствия, в 2015 г. на "ТольяттиАзоте" прошло внеочередное собрание акционеров, по результатам которого было принято решение о смене директора, членов Совета директоров ТоАЗ, а также о выплате 10% от размера чистой прибыли предприятия Евгению Седыкину и Сергею Челышеву.

Позже судом это собрание, а также принятые на нем решения были признаны незаконными, а сам Евгений Седыкин вскоре стал фигурантом уголовного дела.

Свою вину мужчина не признает. Гособвинение считает, что доказательств против него вполне достаточно. В ходе прений прокуратура запросила Седыкину, с учетом его преклонного возраста и инвалидности четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком еще на четыре года. Сторона защиты в сове очередь просила его оправдать.

Уже в эту пятницу, 14 июля, Евгений Седыкин выступит с последним словом, после чего суд удалится для вынесения приговора.

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