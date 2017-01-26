Жители Тольятти сыграют в спектакле по мотивам Нобелевской речи Иосифа Бродского, организованном ТоАЗ

В Тольятти, в ДК «ТоАЗ» в рамках просветительских мероприятий «Литературный оркестр» состоится экспериментальная музыкально-поэтическая постановка по мотивам Нобелевской речи Иосифа Бродского.
В спектакле, премьера которого запланирована на 27 января, смогут принять участие в качестве артистов жители города, прошедшие открытый кастинг чтецов в начале января. Организатором проекта является ОАО «Тольяттиазот» в партнерстве с просветительским сайтом Arzamas.academy и при поддержке театра-студии «Вариант».
Откроет вечер лекция о том, как понимать «язык» стихов, которую прочитает редактор сайта, член редакции журнала по русской и теоретической филологии Philologica Кирилл Головастиков.
В антракте спектакля в «белом зале» гости смогут принять участие в «Открытом микрофоне», прочитав стихотворение любимого поэта или свое собственное. Кроме того, специально для поэтического вечера Тольяттинская библиотечная корпорация подготовила книжную выставку местных поэтов. Выставка откроется за тридцать минут до начала лекции и продолжится в антракте.

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